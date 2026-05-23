شهدت السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم 7Dogs حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن، حيث تحولت إلى ساحة مليئة باللقطات المميزة لنجوم الفن المصريين والعالميين.

كان من أبرز الحضور النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، حيث ظهرا بإطلالة أنيقة ولافتة خطفت الأنظار، وتبادلا التحية مع الحضور.

تفاعل المتابعين مع ظهور حلمي ومنى، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى كابلز"، "بحبهم أوي"، "جميلة أوي يا منى"، "أجمل زوجين"

ثنائيات في فيلم 7Dogs

ولم يقتصر الحضور على هذا الثنائي فقط، بل شهدت السجادة الحمراء تواجد عدد كبير من ثنائيات الوسط الفني.

ومن بين أبرز الثنائيات: النجم كريم عبدالعزيز وزوجته، والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، والفنان محمد ثروت وزوجته الفنانة منى جمال، والفنان هاني رمزي وزوجته، والفنانة دينا محسن (ويزو) وزوجها الفنان شريف حسني، والفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، ليضيفوا جميعًا لمسة من الأناقة والتألق على ريد كاربت الفيلم.

تفاصيل العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

وأقيم مساء أمس الجمعة 22 مايو العرض الخاص بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: "الهضبة" عمرو دياب، أنغام، إلهام شاهين، يسرا، إسعاد يونس، المنتج جمال العدل، ليلى علوي، شيكو، يوسف الشريف، المخرج محمد دياب، المخرج خالد دياب، الكاتب صلاح الجهيني، الكاتب محمد الدباح، فيفي عبده.

أحمد حلمي ينتظر عرض فيلم "أضعف خلقه" قريبا

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعف خلقه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري، تأليف عباس أبو الحسن، إخراج عمر هلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

اقرأ أيضا..

باللغة العربية.. النجمة التركية توبا تروج لفيلم "Soy" برعاية تركي آل الشيخ





أحمد الفيشاوي يهنئ أحمد عز وكريم عبد العزيز على عرض فيلم "7 Dogs"