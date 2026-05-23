نقل مباراة مصر وروسيا الودية إلي استاد القاهرة

كتب : رمضان حسن

02:44 م 23/05/2026
    منتخب مصر
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر في الشوط الأول أمام إسبانيا
    لاعبي منتخب مصر
    لاعبي منتخب مصر (1) (1)
    منتخب مصر
    حسام حسن ومنتخب مصر
    منتخب مصر
    وصول منتخب مصر (1) (1)
    وصول منتخب مصر (12) (1)
    وصول منتخب مصر (14) (1)
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    فوز منتخب مصر على السعودية (2)

تقرر إقامة مباراة منتخب مصر الأول الودية ضد روسيا يوم 28 مايو الجاري من استاد العاصمة الإدارية إلي ملعب القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026 إذ يقع في مجموعة تضم معه منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

وخاض منتخب مصر أمس تدريبه الثاني، بمركز المنتخبات الوطنية تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره الروسي يوم 28 مايو الحالي، قبل السفر يوم ٣٠ من الشهر نفسه، إلى أوهايو في أمريكا لمواجهة البرازيل ودياً يوم ٦ يونيو المقبل.

22 لاعبا في تدريبات منتخب مصر

وشهدت التدريبات أمس، مشاركة ٢٢ لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.

