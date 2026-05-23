وكيل أحمد رضا يكشف موقف اللاعب مع الأهلي.. تفاصيل

هل يشارك محمد صلاح للمرة الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد ؟

تقرر إقامة مباراة منتخب مصر الأول الودية ضد روسيا يوم 28 مايو الجاري من استاد العاصمة الإدارية إلي ملعب القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026 إذ يقع في مجموعة تضم معه منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

وخاض منتخب مصر أمس تدريبه الثاني، بمركز المنتخبات الوطنية تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره الروسي يوم 28 مايو الحالي، قبل السفر يوم ٣٠ من الشهر نفسه، إلى أوهايو في أمريكا لمواجهة البرازيل ودياً يوم ٦ يونيو المقبل.

22 لاعبا في تدريبات منتخب مصر

وشهدت التدريبات أمس، مشاركة ٢٢ لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.

اقرأ ايضا

"تواجد عبد الكريم".. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

حضور أبو ريدة وجلسة العميد.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لكأس العالم 2026