خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد

أعلن الحساب الرسمي لتطبيق الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تغطية إحدى قضايا إيقاف قيد الفريق.

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إيقاف قيد على ذمة 18 قضية لمدربين ولاعبين سابقين، ويحتاج الأبيض لأكثر من 6 ملايين دولار لإنهاء الأزمة.

وكانت إدارة تطبيق الزمالك، أطلقت مبادرة لفك إيقاف قيد الزمالك، وخصصت كافة إيرادات التطبيق لفك القيد.

تغطية قيمة إحدى قضايا إيقاف قيد الزمالك

قال الحساب الرسمي لتطبيق الزمالك في بيانه: "بعد مرور 24 ساعة فقط، من فتح الباب أمام جماهير الزمالك للمساهمة في ملف فك القيد، تعلن إدارة التطبيق أن حصيلة الاشتراكات نجحت بالفعل في تغطية إحدى هذه القضايا (قضية واحدة)، في مشهد جديد يؤكد أن جماهير الزمالك كانت وستظل دائما السند الحقيقي للنادي في أصعب اللحظات قبل أسعدها".

وأضاف: "هذا النجاح السريع يعكس قوة جماهير الزمالك وإيمانها بقدرة النادي على العودة دائما، وتؤكد إدارة التطبيق استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة مع استمرار تخصيص 100% من الإيرادات لصالح ملف فك القيد ودعم استقرار النادي، بالإضافة إلى استمرار تحديث منصة المتابعة المباشرة الخاصة بأعداد الاشتراكات وقيمتها بكل شفافية أمام الجماهير".

واختتم البيان: "ما تحقق في يوم واحد يدعو للفخر، وما هو قادم يحتاج إلى استمرار نفس الروح والدعم. الزمالك بجماهيره قادر دائما على تجاوز كل التحديات".

