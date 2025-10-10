مباريات الأمس
الزمالك يمنح "شيكو بانزا" مهلة أخيرة قبل الرحيل في يناير

كتب : محمد عبد الهادي

01:29 ص 10/10/2025
يبدو أن مستقبل اللاعب الأنجولي شيكو بانزا المحترف ضمن صفوف نادي الزمالك، بات مهددًا بالإنهيار، بعد أزماته الأخيرة داخل جدران القلعة البيضاء.

وكان اللاعب قد افعتل أكثر من أزمة خلال شهوره الأولي مع الزمالك، مما دفع إدارة النادي للتفكير جديًا في رحيله وتسويقه بالانتقالات الشتوية القادمة.

في هذا السياق، أكد الإعلامي خالد الغندور على منح نادي الزمالك اللاعب الأنجولي شيكو بانزا فرصة أخيرة حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تصحيح مساره داخل الفريق والالتزام بالتعليمات، بعد حالة من الغضب داخل النادي بسبب تصرفاته المتكررة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: منذ انضمام شيكو بانزا إلى الزمالك يوم 14 يوليو الماضي، افتعل أكثر من أزمة، بدأت خلال مواجهة سيراميكا في الجولة الأولى للدوري عندما اعترض على استبداله ورفض مصافحة زملائه، ثم تأخر في العودة من إجازته بأنجولا ليقرر يانيك فيريرا استبعاده من مواجهة المصري البورسعيدي وتغريمه ماليًا، قبل أن يعترض مجددًا على المدير الفني قبل مباراة القمة أمام الأهلي.

وتابع: إدارة الزمالك أبلغت اللاعب أن استمرار هذه السلوكيات سيعني تسويقه ورحيله في يناير، بينما ينتظر الجهاز الفني التزامه التام خلال الفترة المقبلة قبل حسم مصيره النهائي.

وانضم شيكو بانزا لصفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الأخير، وخاض مع الفريق 6 مباريات سجل هدفين.

فيديو قد يعجبك:



