"ربنا رجعلي حقي".. هشام يكن يتحدث عن تدريب منتخب إريتريا

تحدث هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن توليه تدريب منتخب إريتريا وقيادته للتأهل إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا.

منتخب إريتريا يتأهل إلى تصفيات أمم أفريقيا

قاد هشام يكن منتخب إريتريا للتأهل إلى تصفيات أمم أفريقيا بعد غياب 19 عاما، بعد الفوز على منتخب إسواتيني، ذهابا وإيابا.

ويتكون الدور التمهيدي من 12 منتخبا، تأهل الفائزون إلى المرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى لأمم أفريقيا وهي المجموعات، إلى جانب أفضل 42 منتخبا، ⁠إذ يتم ​تقسيمهم إلى 12 مجموعة، ومن المقرر أن ​تبدأ التصفيات في سبتمبر المقبل.

هشام يكن: "ربنا رجعلي حقي"

قال هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي عن تدريب إريتريا: "الأمر كان بمثابة أنه عندما تنتظر فرصة من الله، عندما تشعر بالظلم وربنا يرجعلك حقك، لما تيجي حاجة من ربنا وهذه قيمتك "أن تكون في المنتخبات"، المفروض يتم الاستفادة من الخبرات والاحتكاك باللاعبين التي وصلت كأس العالم".

وأضاف: "ولو أنا مش ناجح تدريبيا "علمني"، أصحاب الخبرات يحتاجون عنصر ثان، فإذا لدي خبرة يجب وجود عنصر تعليمي، هل أنت كان لك دور؟ هل قدرت تدعم المدربين؟ لكن أنت تبحث عن مدربين أجانب وتدفع أرقام كبيرة مع أنك تعرف تعمل مدربين أصحاب الخبرات، مفيش موهوبين في التدريب، لازم يكون صاحب خبرة ويضاف إليه الدراسة، مثلما تأتي بمدرب أحمال ومعد ومحلل أداء، هذا كله عنصر مكمل للمدير الفني".

واختتم: "حسام حسن خير مثال، وناجح وكلنا شوفنا عمل ايه مع إسبانيا والسعودية، وأنا لم أبتعد عن التدريب في مصر، هما اللي باعديني، وبالنسبة لمنتخب إريتريا جزء كبير منه محترفين في الدرجات الثانية، ألمانيا والسويد وأستراليا".

