يواجه فريق بيراميدز نظيره فريق إنبي اليوم الجمعة، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر لموسم 25/2026.

موعد مباراة بيراميدز و إنبي في كأس مصر

من المقرر أن تقام بيراميدز و إنبي في كأس مصر في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "بيترو سبورت".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصد 43 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصد 30 نقطة.