الكهرباء ترشد استهلاكها.. تعليمات جديدة من شركة شمال القاهرة

كتب : عمرو صالح

08:00 ص 03/04/2026

المهندس حسن البيلي

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، إجراءات جديدة لترشيد الاستهلاك بجميع قطاعات الشركة.

إجراءات ترشيد الكهرباء في شركة شمال القاهرة

تضمنت الإجراءات التشديد على متابعة استخدام السيارات والموتوسيكلات الخاصة بالشركة، والاستخدام الأمثل وفقًا لحاجة العمل، ودمج وسائل التنقل الخاصة بالإدارة العليا وكافة وسائل التنقل الخاصة بالعاملين بالشركة.

كما تضمنت خفض الإنارة العامة بالمباني الإدارية إلى الحد الأدنى اللازم لأداء العمل، والتأكيد على غلق المباني الإدارية في موعد لا يتجاوز الساعة السادسة مساءً، مع عدم الإخلال بالنوبتجيات والورديات وأعمال التحصيل، ومتابعة التفتيش الدوري من الجهات المختصة للتأكد من عدم استخدام الغلايات والسخانات الكهربائية بمكاتب الشركة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نحو اتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك في ضوء مراجعة كافة المستجدات المتعلقة بالموقف الراهن جراء الحرب الإقليمية وتداعياتها على العالم ومصر، وما تم مناقشته من كافة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الآثار السلبية لهذه الحرب على الاقتصاد المصري.

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
