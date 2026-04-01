الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

بعد تجديد حبسه.. من هو نجل أحمد حسام ميدو؟

كتب : مصراوي

09:33 م 01/04/2026 تعديل في 09:33 م
    حسين أحمد حسام ميدو
    حسين أحمد حسام ميدو

تصدر اللاعب الشاب حسين ميدو، نجل نجم الزمالك السابق أحمد حسام، حديث الوسط الرياضي بعد القبض عليه واحتجاز على خلفية ضبطه بمواد مخدرة.

وقررت الأجهزة الأمنية تجدد حبس نجل ميدو 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. لمتابعة التفاصيل إضغط هنا

أبرز المعلومات عن حسين أحمد حسام ميدو

1- هو أحد اللاعبين الصاعدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

2- من مواليد 2008 وطالب في الصف الثالث الثانوي

3- بدأ مسيرته الكروية في قطاع نادي زد وقضي معه 3 سنوات

4- انتقل من زد الي فيوتشر ومن ثم إلى قطاع ناشئين الزمالك

5- يلعب مع الزمالك ضمن فريق 2007

6- يلعب في مركز الجناح الأيسر

حسين أحمد حسام ميدو الزمالك

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
