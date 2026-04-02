نسرين طافش بإطلالة ساحرة.. ما سر اللوك؟

كتب : نرمين ضيف الله

07:39 م 02/04/2026
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة بيضاء_1
    الفنانة نسرين طافش_4
    الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة_2

شاركت الفنانة نسرين طافش عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث اعتمدت إطلالة راقية من الفرو تجمع بين الراحة والأناقة.

ما ملامح الإطلالة العامة؟

كيف تم تنسيق المعطف؟

واختارت نسرين المعطف الفرو الأبيض هو القطعة الأساسية في الإطلالة، ويبدو كثيفًا وفاخرًا للغاية.

ذات تصميم واسع يضيف إحساسًا بالترف والدفء، كما يمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا، خاصة مع طريقة ارتدائه التي تُظهر جزءًا من الجسم بأسلوب مدروس.

ماذا عن تفاصيل الأزياء الداخلية؟

تم تنسيق المعطف مع جوارب دانتيل سوداء شفافة، تضيف لمسة جريئة وأنثوية، وتخلق تباينًا جذابًا مع لون الفرو الفاتح، هذا التباين يعزز من جاذبية الإطلالة ويجعلها أكثر تميزًا.

كيف تبرز الأحذية الإطلالة؟

الأحذية ذات الكعب العالي باللون الأسود الحاد (مدببة المقدمة) تضيف لمسة عصرية وقوية؛ واختيار هذا النوع من الأحذية يعزز من طول القامة ويمنح الإطلالة حضورًا واثقًا ومتماسكًا.

ماذا عن المكياج وتسريحة الشعر؟

المكياج متقن ويركز على إبراز الملامح بشكل جذاب، مع شفاه ممتلئة وألوان دافئة.

أما الشعر فهو منسدل بتموجات ناعمة، ما يضيف لمسة أنثوية راقية ويكمل الإطلالة بانسيابية.

ما دلالة الفرو الأبيض في عالم الموضة؟

الفرو الأبيض رمزًا للفخامة والترف في عالم الموضة. غالبًا ما يرتبط بـ:

الرقي والثراء: يُستخدم في الإطلالات الراقية والمناسبات الخاصة.

النقاء والأناقة: اللون الأبيض يعكس صفاءً وبساطة راقية رغم فخامة الخامة.

الجرأة الملفتة: لأنه لون صعب في التنسيق، اختياره يدل على ثقة عالية في الأسلوب.

