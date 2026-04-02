الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

إعلان

بعد غياب 19 عاما.. هشام يكن يروي لمصراوي كواليس إنجازه مع إريتريا

كتب : هند عواد

02:29 م 02/04/2026
    هشام يكن مع منتخب إريتريا (1)
    هشام يكن (2)_6
    هشام يكن (1)_5
    هشام يكن
    هشام يكن
    هشام يكن (1)
    هشام يكن (3)_7

قبل أيام حقق هشام يكن، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنجازًا تاريخيًا مع منتخب إريتريا، بقيادته للفوز على إسواتيني ذهابًا وإيابًا، والتأهل إلى دور مجموعات تصفيات أمم أفريقيا.

لم يكن الإنجاز في الفوز على منتخب إسواتيني ولا التأهل للتصفيات، بل إن منتخب إريتريا يعود للمنافسات الدولية بعد غياب 19 عامًا.

روى هشام يكن في تصريحات خاصة لمصراوي كواليس توليه تدريب منتخب إريتريا واستعداداته للتصفيات، مشيرًا إلى أنه شعر بالظلم.

هشام يكن يتحدث عن إنجازه مع إريتريا

وقال يكن لمصراوي: "الأمر بالنسبة لي كان عندما تنتظر فرصة من عند الله، عندما تشعر بالظلم وربنا يرجع لك حقك، لما تيجي حاجة من ربنا ودي قيمتك أن تكون في المنتخبات، المفروض يتم الاستفادة من الخبرات والاحتكاك باللاعبين التي وصلت كأس العالم".

وأضاف: "ولو أنا مش ناجح تدريبيا ما تجبني وتعلمني، أصحاب الخبرات يتم إكمالهم بعنصر ثان، يعني لو أنا خبرة لازم عنصر تعليمي، هل أنت كان لك دور؟ هل قدرت تدعم المدربين؟ لكن أنت تبحث عن مدربين أجانب وتدفع أرقام كبيرة مع أنك تعرف تعمل مدربين أصحاب الخبرات، مفيش موهوبين في التدريب، لازم يكون صاحب خبرة ويضاف إليه الدراسة، مثلما تأتي بمدرب أحمال ومعد ومحلل أداء، هذا كله عنصر مكمل للمدير الفني".

وأوضح: "حسام حسن خير مثال، وناجح وكلنا شوفنا عمل إيه مع إسبانيا والسعودية، وأنا لم أبتعد عن التدريب في مصر، هما اللي باعديني، وبالنسبة لمنتخب إريتريا جزء كبير منه محترفون في الدرجات الثانية، ألمانيا والسويد وأستراليا، وعندما أتيت هنا وجدت لاعبين لديهم تأسيس جيد وعلى المستوى الفردي جيدين".

وأشار يكن إلى أنه لم يخض سوى حصتين تدريبيتين فقط قبل اللقاء الأول، ولم يحصل على الوقت الكافي للعمل مع الفريق، لكنه طُلب منه الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت وعدم الاحتكاك داخل منطقة الجزاء.

وأوضح أنه في اللقاء الثاني كان منافسه يمتاز بالقوة، إذ إنه يمتلك لاعبين لديهم طول قامة، لكنه استغل خبرات لاعبيه وتعامل مع اللقاء بشكل احترافي، رغم أنه لم يملك الوقت الكافي للعمل بسبب السفر، ففي البداية سافر المنتخب إلى المغرب ثم إلى جنوب أفريقيا ومنها إلى وجهتهم الأخيرة.

وأضاف: "أكثر أمر صعب هنا هو الطيران بالمحترفين، لم يكونوا معنا على نفس الطائرة وانضموا إلينا بعد يومين بسبب موعد طائرتهم، لكن الاتحاد هنا يريد أن يفعل شيئًا بعد غياب سنوات طويلة عن المنافسات الدولية".

واختتم هشام يكن حديثه عن استعداداته للتصفيات واحتمالية مواجهة منتخب مصر، قائلًا: "أخطط لخوض معسكر في مصر خلال الفترة المقبلة، وأن ألعب ضد فرق مصرية، ولا أريد أن أقع مع منتخب مصر في نفس المجموعة، لأنني سأكون حابب أكسب وأيضًا أشجع بلدي، ولكن إذا حدث سألعب في حدود الإمكانيات المتاحة وسأحرص على تقديم أداء طيب يعجب الجماهير".

رسميا.. منتخب مصر يعلن إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي

"مصلحة الجميع".. جيرارد يكشف تفاصيل مكالمة الوداع مع صلاح ورد فعله المؤثر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تصنيع أول سيارة جولف كهربائية محلية داخل ورش الكلية التكنولوجية بالقاهرة..
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة