أصدرت محافظة الجيزة كتابًا دوريًا يتضمن عددًا من التوجيهات التنظيمية الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، وذلك في إطار التيسير على العاملين وتنظيم الأداء الإداري خلال الفترة المقبلة.

نصّ الكتاب الدوري رقم (10) الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026، على أن يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع بنظام "العمل عن بُعد"، وذلك اعتبارًا من 6 أبريل 2026 وطوال شهر أبريل، على أن يُطبَّق القرار على كافة الإدارات والأجهزة التابعة.

واستثنى القرار الإدارات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي في مواقع العمل، وذلك لضمان متابعة الأعمال اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر.

وأكدت المحافظة ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل وفقًا للتوجيهات المعلنة.

