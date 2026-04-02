الجيزة تعتمد العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا - تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

09:45 م 02/04/2026

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

أصدرت محافظة الجيزة كتابًا دوريًا يتضمن عددًا من التوجيهات التنظيمية الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، وذلك في إطار التيسير على العاملين وتنظيم الأداء الإداري خلال الفترة المقبلة.

تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد

نصّ الكتاب الدوري رقم (10) الصادر بتاريخ 2 أبريل 2026، على أن يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع بنظام "العمل عن بُعد"، وذلك اعتبارًا من 6 أبريل 2026 وطوال شهر أبريل، على أن يُطبَّق القرار على كافة الإدارات والأجهزة التابعة.

واستثنى القرار الإدارات الميدانية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الفعلي في مواقع العمل، وذلك لضمان متابعة الأعمال اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر.

وأكدت المحافظة ضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في الكتاب الدوري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل وفقًا للتوجيهات المعلنة.

