أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه 6 ساعات عن ميدان الجيزة وشارع مراد اليوم الجمعة.

وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق (ميدان الجيزة)، والتي تستلزم تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم أمام مستشفى الرمد.

أضافت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتنفيذ أعمال ربط الخط المشار إليه على خط قائم زهر مرن قطر 300 مم من الاتجاهين داخل المحطة، الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 مساءً اليوم الجمعة 3/4/2026 وحتى الساعة السادسة صباح السبت 4/4/2026.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: (ميدان الجيزة وشارع مراد).

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مسؤولي شركة المياه بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء.

كما كلف المحافظ مسؤولي الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية للتوجه إلى المناطق المتأثرة، والتي يتم طلبها من خلال رقم الطوارئ (125).

