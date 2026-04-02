"مصلحة الجميع".. جيرارد يكشف تفاصيل مكالمته مع صلاح ورد فعله المؤثر

كتب : محمد خيري

02:04 م 02/04/2026 تعديل في 03/04/2026

محمد صلاح

كشف ستيفن جيرارد، نجم ليفربول السابق، عن تفاصيل مكالمته التي أجراها مع النجم المصري محمد صلاح، بعد تصريحاته المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء لعدة مباريات متتالية، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات ستيفن جيرارد

وقال جيرارد، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو": "قرار رحيل صلاح عن ليفربول لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي، وأعتقد أنه جاء في التوقيت المناسب".

وأضاف: "من الواضح أنه اختلف مع المدير الفني، لا أعرف على أي مستوى، لكنه أجرى المقابلة الشهيرة بعد مباراة ليدز، والتي أعتقد أنه سيندم عليها لاحقًا".

وتابع: "أعتقد أن من مصلحة الجميع أن ينتهي الأمر، ولكن أيضًا أن ينتهي وفقًا لشروط محمد صلاح. تحدثت إليه حينها وقلت له: لا ترحل في هذه الظروف".

وأوضح جيرارد أنه كان يرسل ويستقبل رسائل نصية من صلاح بين الحين والآخر، وقال: "لقد كنت هنا لمدة ثماني أو تسع سنوات، أتيت إلى هنا وحصلت على هذا الإرث، فقط ارحل بالطريقة الصحيحة".

وعن رد فعل صلاح خلال المكالمة، أشار جيرارد: "كان لا يزال متأثرًا قليلاً، كان لاعبًا احتياطيًا يدخل ويخرج من الفريق في ذلك الوقت، وكان منزعجًا، لكن اعتقدت أنه سيكون من المؤسف أن يغادر في يناير ببساطة".

وأكد جيرارد أن هدفه كان التأكد من أن رحيل صلاح يتم بشكل يليق بمسيرته الطويلة مع النادي وبما يحفظ إرثه الكبير مع ليفربول.

