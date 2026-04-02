أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الوضع الجوي الحالي على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار تأثير الرمال المثارة على عدد من المناطق.

تفاصيل طقس الساعات القادمة

أوضحت "الهيئة" في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن البلاد تشهد حاليًا نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال وجنوب الصعيد وسيناء.

موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الطقس

أشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مع تراجع حدة الأتربة المثارة وتحسن الرؤية.

أماكن سقوط الأمطار في مصر أبريل 2026

لفتت الهيئة في الوقت ذاته، إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، إلى جانب مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة، ومتابعة التحديثات الصادرة بشكل مستمر.

