كشفت الفنانة سينتيا خليفة، عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلم "سفاح التجمع" بعد انتهاء أزمته مع الرقابة وإعادة عرضه مرة أخرى بالسينمات.

ونشرت سينتيا خليفة، الصور عبر صفحتها على إنستجرام، وظهرت خلالها في لوكيشن التصوير مع أبطال وفريق عمل الفيلم منهم الفنان أحمد الفيشاوي، ومخرج الفيلم محمد صلاح العزب وكتبت على الصور: "من كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع اللي موجود حاليا في جميع صالات السينما في مصر، يارب يعجبكوا".

الرقابة تكشف سبب سحب الفيلم من السينمات

فوجئ صناع الفيلم بقرار سحب العمل بعد عرض ما يقرب من حفلتين فقط، ما أثار جدلًا واسعًا حول توقيت الإجراء ومدى تأثيره على حرية الإبداع.

وأكد "جهاز الرقابة" أن سبب السحب يعود إلى اختلاف النسخة المعروضة عن النسخ المعتمدة رقابيًا، فيما نفى مؤلف الفيلم محمد صلاح العزب ذلك، مشيرًا إلى أن النسخة المعروضة مطابقة للقرار الأخير الذي يسمح بعرض الفيلم.

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

سينتيا خليفة تجمع بين السقا وفرنش مونتانا بفيلم أكشن لأول مرة

تشارك الفنانة سينتيا خليفة بالعملية الإنتاجية الخاصة بفيلم أكشن جديد يجمع لأول مرة بين الفنان أحمد السقا والنجم العالمي فرنش مونتانا لأول مرة والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وتواصل سينتيا خليفة نشر العديد من الصور والفيديوهات من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

سينتيا خليفة تشارك حسن الرداد بطولة فيلم "طه الغريب"

تشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان حسن الرداد بطولة فيلمه الجديد "طه الغريب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

