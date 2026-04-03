أعرب تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق الأبيض على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وأوضح دونجا في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك يمتلك المقومات التي تؤهله لإنهاء الموسم في صدارة جدول الترتيب، متوقعاً أن يحتل بيراميدز المركز الثاني بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث.

دونجا يتوقع سيناريو 2001: الزمالك بطلاً للدوري هذا الموسم

وأكد نجم الزمالك السابق تفاؤله بما يقدمه الفريق في الفترة الحالية، مشيراً إلى إمكانية تكرار سيناريو موسم 2001 عندما نجح الأبيض في حصد لقب الدوري.

وأضاف أن الزمالك قادر على تحقيق الفوز في مواجهاته المرتقبة أمام الأهلي وبيراميدز، مشدداً على أن اللاعبين قدموا أداءً قوياً حتى الآن وأن تصدر الفريق لجدول الدوري جاء عن جدارة واستحقاق.

دونجا: معتمد جمال نجح في مهمته

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل يعد إنجازاً مهماً في حد ذاته حتى في حال عدم التتويج باللقب، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به المدير الفني معتمد جمال والذي نجح في إضفاء شكل مميز على أداء الفريق.

