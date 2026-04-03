أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس، إصابة اللاعب إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي الأمامي ، تعرض لها في مباراة منتخب إسبانيا الودية استعداداً لكأس العالم.

وتألق نجم منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى مع منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا قبل أن يتعرض للإصابة في اللقاء الأخير ويتأكد غيابه عن كأس العالم 2026.

ماذا قدم إسلام عيسى مباراة السعودية؟

حصل على تقييم 7.3

سجل هدفًا

لعب 58 دقيقة

تمريرات دقيقة 71%

لمس الكرة 31 مرة

المراوغات الناجحة 2

الأخطاء 4

ماذا قدم إسلام عيسى في مباراة إسبانيا

حصل علي تقييم 6.8

لعب 68 دقيقة

تمريرات دقيقة 85%

لمس الكرة 43 مرة

المراوغات الناجحة 2

المساهمات الدفاعية 8

الأخطاء 3

