كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لتعويض غياب إسلام عيسى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني سيراقب خلال الفترة المقبلة أداء عدد من اللاعبين في مباريات الدوري الممتاز، ومن بينهم مصطفى فتحي ومحمود زلاكة لحسم الاختيار النهائي.

وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الفني هو عدم استدعاء بديل مباشر لإسلام عيسى مع الاعتماد على إبراهيم عادل ضمن الخيارات المتاحة إلى جانب عناصر هجومية بارزة مثل محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة إسلام عيسي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسمياً إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى عقب خضوعه للفحوصات الطبية فور عودة بعثة المنتخب من إسبانيا.

وتعرض لاعب سيراميكا كليوباترا للإصابة خلال مواجهة مصر وإسبانيا الودية التي أقيمت الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك في الدقيقة 68 إثر تدخل مشترك مع فيرمين لوبيز ليغادر الملعب مصاباً.

مشاركات إسلام عيسي مع منتخب مصر

وكان عيسى شارك أساسياً لأول مرة مع المنتخب أمام السعودية في ودية 28 مارس، مستفيداً من غياب محمد صلاح بسبب الإصابة.

مجموعة مصر في مونديال 2026

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس العالم 2026، إذ يقع ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

إقرأ أيضًا:

