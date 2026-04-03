الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

حسام حسن يقترب من حسم بديل إسلام عيسى مع منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

01:39 ص 03/04/2026

إسلام عيسي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لتعويض غياب إسلام عيسى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني سيراقب خلال الفترة المقبلة أداء عدد من اللاعبين في مباريات الدوري الممتاز، ومن بينهم مصطفى فتحي ومحمود زلاكة لحسم الاختيار النهائي.

وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الفني هو عدم استدعاء بديل مباشر لإسلام عيسى مع الاعتماد على إبراهيم عادل ضمن الخيارات المتاحة إلى جانب عناصر هجومية بارزة مثل محمد صلاح، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة إسلام عيسي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسمياً إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى عقب خضوعه للفحوصات الطبية فور عودة بعثة المنتخب من إسبانيا.

وتعرض لاعب سيراميكا كليوباترا للإصابة خلال مواجهة مصر وإسبانيا الودية التي أقيمت الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك في الدقيقة 68 إثر تدخل مشترك مع فيرمين لوبيز ليغادر الملعب مصاباً.

مشاركات إسلام عيسي مع منتخب مصر

وكان عيسى شارك أساسياً لأول مرة مع المنتخب أمام السعودية في ودية 28 مارس، مستفيداً من غياب محمد صلاح بسبب الإصابة.

مجموعة مصر في مونديال 2026

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس العالم 2026، إذ يقع ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

إقرأ أيضًا:
"منشفة".. هدية "ساخرة" من كيليان مبابي لصديقه أشرف حكيمي (صور)

بالصور.. كيف دعم نجوم منتخب مصر إسلام عيسى بعد إصابته؟

فيديو قد يعجبك



مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
ياسمين نيازي تستغيث بسبب أزمة مع جيرانها: "بيهددوا بقتل الكلاب"
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة