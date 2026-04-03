إعلان

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة نقل بأسوان

كتب : إيهاب عمران

06:39 ص 03/04/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 6 آخرون، إثر حادث انقلاب سيارة نقل على طريق أسوان أبوسمبل، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تحرك أمني

وتلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوسمبل، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل عند الكيلو 105 على طريق أسوان أبوسمبل. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتعامل مع التداعيات.

نقل الضحايا

وأسفر الحادث عن وفاة شخص جرى إيداع جثمانه في المشرحة، بينما تم نقل المصابين الستة إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقي العلاج. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في أسباب وملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق أسوان أبوسمبل حوادث أسوان انقلاب سيارة نقل مستشفى أبوسمبل الدولي وفيات ومصابين

إعلان

إعلان

