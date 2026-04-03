الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

لزيادة التركيز.. قرار من مدرب الزمالك للاعبين قبل موقعة حاسمة الدوري

كتب : محمد خيري

07:00 ص 03/04/2026

الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية لمدة 48 ساعة، بداية من اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة المصري المرتقبة في افتتاح المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني من هذا القرار رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز في المباراة المهمة، التي تمثل بداية مشوار حسم لقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري، مساء الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية للمسابقة.

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية مؤخرًا أمام الشرقية للدخان، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة.

فيديو قد يعجبك



هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 أبريل 2026
طقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة