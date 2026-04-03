قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية لمدة 48 ساعة، بداية من اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة المصري المرتقبة في افتتاح المرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني من هذا القرار رفع معدلات التركيز لدى اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز في المباراة المهمة، التي تمثل بداية مشوار حسم لقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري، مساء الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الختامية للمسابقة.

وكان الزمالك قد خاض مباراة ودية مؤخرًا أمام الشرقية للدخان، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة.