ارتبط اسمه بالأهلي.. برونو لاج يقترب من تدريب أحد الأندية العربية

كتب : مصراوي

09:06 م 01/10/2025
  عرض 15 صورة
كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الفترة الماضية، محاولات مكثفة من جانب مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم عقب رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان إسم المدرب البرتغالي برونو لاج، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتدريب الأهلي قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب الاختلاف على بعض الأمور المالية.

وذكرت صحيفة "A Bola" البرتغالي برونو لاج بات قريبًا من تدريب نادي السيد القطري، الذي استغل تعثر مفاوضاته مع الأهلي.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي السد القطري في مفاوضات متقدمة مع المدرب وقد تشهد الساعات المقبلة توصل لاتفاق جاد.

البرتغالي برونو لاج برونو لاج الأهلي السد القطري

