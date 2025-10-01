مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 1
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

آراء طبية مستجدة.. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا

كتب : محمد خيري

02:18 م 01/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وليد صلاح الدين والخطيب
  • عرض 11 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب وريبيرو
  • عرض 11 صورة
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب رئيس الأهلي يؤدي واجب العزاء
  • عرض 11 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العدول عن قراره والترشح بشكل رسمي لانتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وأصدر محمود الخطيب بيانا رسميا عبر الصفحة الخاصة بالنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال: "لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبا وعرفانا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عاما، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديا لأي إجراء قد يصبح ضروريا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

وأوضح: "ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعًا".

وأختتم: "وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق... شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الظهر والسند» في كل الظروف"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب محمود الخطيب الأهلي انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة