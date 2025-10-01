"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، العدول عن قراره والترشح بشكل رسمي لانتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وأصدر محمود الخطيب بيانا رسميا عبر الصفحة الخاصة بالنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال: "لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبا وعرفانا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عاما، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

وأضاف: "خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديا لأي إجراء قد يصبح ضروريا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

وأوضح: "ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعًا".

وأختتم: "وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق... شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الظهر والسند» في كل الظروف"