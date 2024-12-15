جروس مديرا فنيا للزمالك والإعلان الرسمي في هذا الموعد.. إعلامي يكشف التفاصيل

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تولي السويسري كريستيان جروس قيادة تدريب نادي الزمالك خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، في السادسة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات إذاعية: "مجلس إدارة الزمالك أتمت التعاقد مع كريستيان جروس بشكل رسمي والإعلان سيكون بعد مباراة المصري أو بحد أقصى يوم غدا".

وأضاف: "كريستيان جروس سيأتي لتدريب الزمالك مع جهازه المعاون الأجنبي، وسيكون أمير عزمي مجاهد أو محمود فتح الله المدرب المصري في الجهاز".

وتابع: "الثنائي كارلوس كيروش وروجيرو ميكالي كانا أولوية لمجلس إدارة الزمالك، إلا أن الراتب كان عقبة كبيرة، حيث طلبا راتبًا ضخمًا يتجاوز 100 ألف دولار".

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية



للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا