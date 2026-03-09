إعلان

أمريكا تُصنف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كيانًا إرهابيًا عالميًا

كتب : وكالات

07:32 م 09/03/2026

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا، مع نيتها إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارًا من 16 مارس 2026.

وأوضح روبيو، أن جماعة الإخوان المسلمين السودانية تستخدم العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها الإسلاموية العنيفة.

وأضاف أن مقاتلي الجماعة، الذين يتلقى العديد منهم التدريب والدعم من الحرس الثوري الإيراني، نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين.

وأشار، إلى أن لواء البراء بن مالك، التابع لجماعة الإخوان المسلمين السودانية، كان قد تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 في سبتمبر 2025، لدوره في الحرب الوحشية في السودان.

وأضاف، أن النظام الإيراني، باعتباره الدولة الرائدة عالميًا في رعاية الإرهاب، قام بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري الإيراني.

وأكد، أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه.

وتأتي الإجراءات التي اتُخذت اليوم بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية والأمر التنفيذي رقم 13224.

ولمزيد من المعلومات حول إعلان اليوم، دعت وزارة الخارجية للاطلاع على بيان الحقائق الصادر عنها.

ماركو روبيو جماعة الاخوان السودانية تصنيفات الجماعات الإرهابية وزارة الخارجية الأمريكية إيران وأمريكا

