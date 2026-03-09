قام اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بتسليم 15 شيكًا كمساعدات زواج لعدد 15 عروسًا من الأيتام الأولى بالرعاية، بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه. تم ذلك بدعم من جمعية الأورمان وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، في مقر ديوان عام المحافظة.

وحضر الفعالية الدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي، مدير مكتب جمعية الأورمان بأسيوط والوادي الجديد، وعلي إبراهيم، مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

دور المجتمع المدني في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

وأكد محافظ سوهاج أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها على تعاونهم المستمر مع المحافظة في مختلف المبادرات الخيرية والاجتماعية.

تهنئة العرائس واستمرار الدعم

حرص المحافظ على تهنئة الفتيات المستفيدات، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المواطنين وتقديم المساندة لهم في مختلف المجالات.

وأوضح علي إبراهيم، مدير جمعية الأورمان بسوهاج، أن قيمة الشيكات المقدمة تبلغ 20 ألف جنيه لكل عروس، كمساهمة في تجهيز الفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن اختيار الحالات تم بعد إجراء بحث اجتماعي دقيق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.