رينارد يكشف أسباب مواجهة منتخب مصر قبل مونديال 2026

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، عن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا خوض مواجهتين وديتين مهمتين خلال معسكر شهر مارس الجاري، يأتي على رأسهما مواجهة عربية أمام منتخب مصر.

وأوضح رينارد، في تصريحات عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، أن المعسكر سيقام في مدينة الدوحة القطرية، حيث سيلتقي الأخضر بمصر كتمثيل للكرة الإفريقية، وبمنتخب صربيا كتمثيل للكرة الأوروبية، مشيرًا إلى أن اختيار هذين المنتخبين يهدف لمحاكاة طبيعة المجموعة التي سيخوض فيها المنتخب السعودي منافسات المونديال.

مباراة مصر والسعودية مهددة بالنقل

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسعودية في الساعة السابعة مساء يوم الخميس 26 مارس 2026 على استاد استاد أحمد بن علي، ضمن فعاليات مهرجان قطر لكرة القدم، إلا أن هناك احتمالية تعديل موعد المباراة أو مكانها بسبب الاضطرابات الأمنية، ولم يتحدد مصير التغيير حتى الآن.