حزب الله يعلن استهداف محطة اتصالات إسرائيلية رداً على العدوان على لبنان

كتب : محمد أبو بكر

07:33 م 09/03/2026

حزب الله يعلن استهداف محطة اتصالات إسرائيلية

أعلن حزب الله أنّ مجاهديه استهدفوا محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات والدفاع السيبيري في جيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي إيلا، وسط فلسطين المحتلة، رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وجاء في بيان حزب الله، الاثنين، أنّ الاستهداف وقع عند الساعة 17:00 من يوم الإثنين 09/03/2026 بواسطة صواريخ نوعية، حيث تبعد المحطة عن الحدود اللبنانية نحو 160 كلم.

وأشار الحزب إلى أن هذا الرد يأتي على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، مؤكدًا أن المقاومة الإسلامية ستظل جاهزة للدفاع عن أراضي لبنان ومواطنيه.

حزب الله إسرائيل وادي إيلا

