15 صورة جديدة من مران الزمالك الختامي لمواجهة إنبي

"إيه هي الدوافع؟".. ميدو يعلق بقوة على تصريحات رئيس إنبي قبل مواجهة الزمالك

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي في الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورًا جديدة من مران الفريق الختامي، وذلك قبل مواجهة إنبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وإنبي، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

يتفوق الفارس الأبيض في اللقاءات السابقة، حيث خاض الفريقان 44 مباراة في جميع البطولات، حقق الزمالك الفوز في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإنبي، فيما انتهت 12 مواجهة بالتعادل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، قبل خوض المباريات المؤجلة من الجولة الـ15 وختام المرحلة الأولى من المسابقة.

