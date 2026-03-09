مباريات الأمس
"مواجهة أمام السعودية".. إلغاء معسكر منتخب مصر في مارس

كتب : مصراوي

07:41 م 09/03/2026
كشف مصدر داخل منتخب مصر الأول، أن معسكر المنتخب الوطني خلال شهر مارس الجاري، الذي كان من المقرر إقامته بقطر، استعدادا لكأس العالم 2026 تم إلغائه بسبب الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية.

وكان من المقرر أن يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب السعودية، يوم 26 مارس الجاري، على ملعب "أحمد بن علي"، على أن يلاقي المنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته.

إلغاء معسكر منتخب مصر في مارس

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن معسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري، الذي كان من المقرر إقامته في قطر تم إلغائه، بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "منتخب مصر سيكتفي فقط بمواجهة منتخب السعودية في القاهرة، خلال فترة التوقف في مارس الجاري".

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 19 من شهر يوليو.

والجدير بالذكر، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من التوتر خلال الفترة الماضية، في ظل الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب اتجاه إيران لضرب القواعد الأمريكية في العديد من الدول العربية.

