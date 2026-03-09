إعلان

في حادث سقوط طائرة.. الإمارات تعلن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة

كتب : محمد أبو بكر

04:18 م 09/03/2026 تعديل في 07:31 م

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة، وذلك إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني بالدولة.

وتقدمت وزارة الدفاع الإماراتية، بحسب بيان، الاثنين، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهيدين، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كانت أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون بأمن الوطن وسيادته، والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد.

الإمارات هجمات إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج سقوط طائرة

