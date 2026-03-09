مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

"إيه هي الدوافع؟".. ميدو يعلق بقوة على تصريحات رئيس إنبي قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

02:19 م 09/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد
  • عرض 10 صورة
    لاعبي الزمالك وبيراميدز
  • عرض 10 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (7)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

تصريحات أحمد حسام ميدو

ونشر ميدو عبر حسابه على منصة إكس قائلاً: "حديث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي امبارح حديث واقعي!! إيه هي الدوافع بالنسبة لثلاثة أندية على الأقل موجودة في السبعة اللي فوق؟".

وأضاف ميدو: "لازم رابطة الأندية ترصد مكافآت مادية متدرجة حسب مركزك في الجدول بنهاية الموسم، لازم الأندية تتنافس لغاية آخر أسبوع حتى لو ما عندهاش أمل تشارك في إفريقيا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لازم يبقى في دوافع لكل الفرق، يا أما الدوري السنة دي هيبقى كوميدي أكتر من الموسم اللي فات".

تصريحات رئيس نادي إنبي

وكان أيمن الشريعي قد أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخراً أنه لا يسعى لتحقيق المركز المؤهل لمجموعة تحديد البطل قبل مواجهة الزمالك، موضحًا: "إدارة إنبي كانت واضحة منذ بداية الموسم، وهو أن نحقق المركز الثامن وألا نتواجد في مجموعة تحديد البطل، وقد نجح الفريق في تحقيق الهدف بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في المباراة الماضية".

اقرأ أيضا:

"حققنا التارجت ونريد المركز الثامن".. تصريحات مثيرة لرئيس إنبي قبل مواجهة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك إنبي أيمن الشريعي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب
شئون عربية و دولية

"هذه لعبة قذرة".. الحبتور يجدد هجومه اللاذع على إدارة ترامب
بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
أخبار مصر

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
يوم الشهيد.. الرئيس السيسي يحضر فعاليات الندوة التثقيفية الـ 43- بث مباشر
أخبار مصر

يوم الشهيد.. الرئيس السيسي يحضر فعاليات الندوة التثقيفية الـ 43- بث مباشر
"لم يكن يريد ذلك".. كواليس تحفظ علي خامنئي على خلافة نجله مجتبى
شئون عربية و دولية

"لم يكن يريد ذلك".. كواليس تحفظ علي خامنئي على خلافة نجله مجتبى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة