علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قبل مواجهة فريقه أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

تصريحات أحمد حسام ميدو

ونشر ميدو عبر حسابه على منصة إكس قائلاً: "حديث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي امبارح حديث واقعي!! إيه هي الدوافع بالنسبة لثلاثة أندية على الأقل موجودة في السبعة اللي فوق؟".

وأضاف ميدو: "لازم رابطة الأندية ترصد مكافآت مادية متدرجة حسب مركزك في الجدول بنهاية الموسم، لازم الأندية تتنافس لغاية آخر أسبوع حتى لو ما عندهاش أمل تشارك في إفريقيا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لازم يبقى في دوافع لكل الفرق، يا أما الدوري السنة دي هيبقى كوميدي أكتر من الموسم اللي فات".

تصريحات رئيس نادي إنبي

وكان أيمن الشريعي قد أكد في تصريحات تلفزيونية مؤخراً أنه لا يسعى لتحقيق المركز المؤهل لمجموعة تحديد البطل قبل مواجهة الزمالك، موضحًا: "إدارة إنبي كانت واضحة منذ بداية الموسم، وهو أن نحقق المركز الثامن وألا نتواجد في مجموعة تحديد البطل، وقد نجح الفريق في تحقيق الهدف بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في المباراة الماضية".

