بعد إعادة التحقيقات.. مصدر في الزمالك يكشف تطورات جديدة في قضية زيزو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك ثقة كبيرة في موقف النادي فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من اللاعب السابق أحمد مصطفى زيزو.

وأشار المصدر إلى قناعة تامة لدى النادي بأن الأمور ستسير في الاتجاه الطبيعي بعد تشكيل لجنة شؤون اللاعبين الجديد، موضحًا أن إعادة التحقيق في القضية والاستماع لكافة الأطراف تعد أكبر رد على ما أُشيع حول احتمال تغريم الزمالك مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 مليون جنيه لصالح اللاعب، وهو ما يتنافى تمامًا مع الحقيقة.

الزمالك يقدم مستندات إثبات صحة موقفه

وشدد المصدر على أن الزمالك سبق وأن قدم مستندات تثبت صحة موقفه، مؤكدة حصول اللاعب على مستحقاته، وأن النادي هو من يطالب بمستحقاته لدى اللاعب نظير ظهوره التليفزيوني والإعلاني.

كما أشار المصدر إلى أن اللاعب لم يقدم أي مستندات في شكواه سوى عقده مع الزمالك، معبرًا عن الثقة الكبيرة في لجنة شؤون اللاعبين الجديدة لحسم الأمر وإظهار الطرف المخطئ، وضمان سير الإجراءات وفقًا للضوابط والقوانين.