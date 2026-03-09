مدرب منتخب الناشئين يكشف دور اتحاد الكرة قبل خوض تصفيات كأس الأمم

أعرب حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري مواليد 2009، عن رضاه التام عن سير المعسكر الإعدادي الحالي للمنتخب، مؤكدًا أن المعسكر حقق أهدافه المرجوة حتى الآن بفضل تكاتف الجميع.

وأوضح عبد اللطيف أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يدخر جهدًا في توفير كل الإمكانات والاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين، مما ساهم في خلق أجواء احترافية تساعد على التركيز التام خلال التدريبات والمباريات الودية المقررة ضمن البرنامج الموضوع.

وأشار المدير الفني إلى أن المعسكر، الذي انطلق في 4 مارس الحالي، سيستمر حتى موعد السفر في 21 مارس، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً لتطبيق الأفكار التكتيكية المطلوبة.

خوض المنتخب مباراة ودية أمام فريق النصر

وكشف عبد اللطيف عن خوض المنتخب مباراة ودية أمام فريق النصر، والاستعداد لمواجهة فريق رع يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق على خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب تنزانيا يومي 14 و17 مارس، قبل التوجه إلى الأراضي الليبية.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته المكثفة وسط حالة من الحماس الكبير، مع رغبة واضحة من اللاعبين لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المنتخب.

وتنتظر الفراعنة الصغار مواجهات قوية وحاسمة في مدينة بنغازي، ليبيا، حيث سيواجهون منتخبات تونس، المغرب، ليبيا والجزائر في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل، في تصفيات تحديد المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وسط آمال كبيرة معقودة على هذا الجيل الواعد لتقديم مستويات تعكس تطور الكرة المصرية وضمان التواجد في المحفل الأفريقي الكبير.