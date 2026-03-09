يتبقى 146 أسبوعًا.. آخر تطورات مشروع استاد الأهلي بحضور الخطيب (فيديو)

استعرضت شركة القلعة الحمراء، برئاسة محمد كامل، آخر مستجدات مشروع بناء استاد الأهلي الجاري تنفيذه حاليًا، خلال حفل سحور أقيم في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر.

وشهد الحفل حضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس، حيث استعرض محمد كامل الأعمال الخاصة بالحفر والتجهيزات الأولية لبناء الاستاد.

يتبقى 146 أسبوعًا قبل افتتاح الاستاد

وأكد كامل أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، مشيرًا إلى أنه يتبقى 146 أسبوعًا قبل افتتاح الاستاد رسميًا أمام الجماهير، ومشدّدًا على التزام الشركة بالجدول لضمان إنجاز هذا المشروع الضخم في الموعد المحدد.

ويُذكر أن الأهلي كان قد كشف العام الماضي، خلال حفل ضخم في مدينة الأقصر، عن تصميم الاستاد الجديد، الذي سيقام في فرع النادي بالشيخ زايد، بسعة تصل إلى 42 ألف مشجع.