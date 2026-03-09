إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:37 م 09/03/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 9-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4950 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6364 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7425 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8485 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:
لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 59400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 263883 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 424250 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ أيضًا:
مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.58% إلى نحو 5090 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها
جنة الصائم

حكم صلاة التهجد وعدد ركعاتها ووقت أدائها.. 7 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
أخبار مصر

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة
انكشف المستور.. عيادة أسنان وراء لافتات "الفن مش رسالة" بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

انكشف المستور.. عيادة أسنان وراء لافتات "الفن مش رسالة" بالإسكندرية (فيديو
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة