الهلال السوداني يستهل مشواره بمجموعة أبطال أفريقيا بالفوز على يانج أفريكانز

الهلال و يانج أفريكانز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل فريق الهلال السوداني مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز بهدفين نظيفين على مستضيفه يانج أفريكانز التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء.

وتقدم فريق الهلال بهدف بعد مرور 63 دقيقة عن طريق لاعبه أداما كوليبالي ثم أضاف زميله ياسر مزمل الهدف الثاني بالدقيقة 90.

وحصد فريق الهلال أول ثلاثة نقاط بالمجموعة ليتصدر الترتيب، فيما يتذيل فريق يانج أفريكانز الترتيب بدون أي نقاط.

ويقع فريقا يانج أفريكانز والهلال بمجموعة تضم أندية مولودية الجزائر ومازيمبي الكونجولي.

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