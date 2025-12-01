واصل نادي بيراميدز، استمراره في التفوق خلال المشاركات في البطولات الدولية، منذ الموسم الماضي، وتحديدا بعد التتويج التاريخي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز، أصبح ضمن الأندية الأفريقية صاحبة البطولات القارية، بعدما نجح الموسم الماضي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعده السوبر الأفريقي، وشارك في بطولة الانتركونتننتال ونجح في الوصول للدور نصف النهائي.

فريق بيراميدز يسير أيضا بخطى ثابت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم 2025\2026، من أجل الدفاع عن لقبه.

بيراميدز يضمن المشاركة في بطولة كأس العالم 2029

وضمن نادي بيراميدز، بشكل رسمي، في الوصول لكأس العالم للأندية المقرر له 2029 في المملكة العربية السعودية.

وكان فريق فلامنجو البرازيلي، خامس المتأهلين إلى مونديال 2029، بعد تحقيقه أول أمس لقب كوبا ليبرتادوريس، بجانب بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا، باريس سان جيرمان بطل أوروبا، أهلي جدة السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا وكروز آزول المكسيكي بطل الكونكاكاف، وذلك من أصل 32 فريقًا.

بيراميدز بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أفريقيا

وفي المقابل، يسير بيراميدز، بخطى ثابت خلال المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الأولى التي تضم كل من: نهضة بركان المغربي وباور ديناموز هراري الزامبي، وريفيرز النيجيري، برصيد 6 نقاط، بعد مرور جولتين من البداية.

وحقق فريق بيراميدز الفوز في الجولة الأولى على حساب، ريفيرز النيجيري بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي.

وفي المقابل نجح في تحقيق فوزا غاليا على نظيره ديناموز هراري بهدف دون رد، خارج ملعبه في الجولة الثانية.