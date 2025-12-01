مباريات الأمس
طاهر: الأهلي استعد لكل السيناريوهات.. ونطالب بتطبيق تقنية الفيديو في أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام

01:00 ص 01/12/2025

طاهر محمد طاهر

علق طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2، على أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي.

وقال طاهر: "دي أول مباراة ألعبها أمام فريق الجيش الملكي، لكن بالنسبة للفرق الأخرى اللي بنواجهها دايما مثل الوداد أو الرجاء، أغلب لاعبي الأهلي عارفين أجواء المغرب وطبيعة الجماهير كويس".

وأضاف: "كل اللاعبين كانوا رايحين للمباراة وهما مستعدين لكل السيناريوهات الممكنة، سواء حدوث شغب، أو صفافير، أو كنا كسبانين أو خسرانين أو حتى متعادلين، كنا عاملين حسابنا لكل حاجة، لأن لاعبي الأهلي عندهم خبرة كبيرة بالظروف دي قبل كده".

وتابع: "دخلنا المباراة وإحنا في حالة طمأنينة، ومكنش حد خايف من الجمهور أو من الأجواء داخل الملعب".

وأوضح: "أوقات بيكون القلق من قرارات الحكم، والمدير الفني اتكلم معانا قبل المباراة وقال لازم نكون هاديين مهما حصل، سواء كان القرار فيه ظلم، لأن قرارات الحكام غالبا ما بتتغيرش".

وأشار طاهر إلى أن هناك العديد من المباريات التي تعرض فيها للظلم وتحمل الفريق الخسارة بسبب الأخطاء التحكيمية، مضيفًا: "المشكلة في أفريقيا إن دور المجموعات مافيهوش تقنية الفيديو".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لازم تقنية الفيديو تكون موجودة في دور المجموعات، وده شيء لازم يتغير، وجود الفيديو هيساعد جدًا في قرارات ممكن تقلب نتيجة مباريات كتير".

طاهر طاهر محمد طاهر دوري أبطال أفريقيا أخبار الأهلي الأهلي الجيش الملكي

