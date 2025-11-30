طلب عاجل للأهلي من الكاف بشأن السلامة وتقنية الفيديو

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

في ظل أجواء مشحونة شهدتها الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قرر النادي أن يرفع صوته رسميًا، موجّهًا خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وجاء هذا التحرك بعد سلسلة من الخروقات التي وثّقتها تقارير الحكام والمراقبين، ليطالب النادي باتخاذ خطوات حاسمة تعيد الانضباط للملاعب، وتحافظ على سلامة اللاعبين والجماهير، وتضمن عدالة المنافسة، وقد تضمن الخطاب أربعة مقترحات واضحة تهدف لدعم تطوير اللعبة وتعزيز مكانة الكرة الإفريقية.

وفي خطابه، طرح الأهلي أربعة مقترحات عاجلة تهدف إلى الحد من الانتهاكات المتكررة، وحماية عناصر اللعبة، وتعزيز الروح الرياضية بين الجماهير، إلى جانب المساهمة في تطوير المسابقات بما يخدم مستقبل الكرة الإفريقية. وجاءت هذه المقترحات كالتالي:

- التزام صارم بتطبيق إجراءات السلامة قبل كل مباراة، وفق خطط تأمين تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية تليق بمكانة الكرة الإفريقية.

- اتخاذ خطوات جادة لإدراج تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع مباريات دوري الأبطال، باعتبارها البطولة الأهم في القارة، ولتحقيق أقصى درجات العدالة.

- إسناد المباريات الحساسة وذات الجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والحاصلين على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

- التطبيق الصارم للوائح «كاف» وضمان امتثال كل عناصر اللعبة، بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة.