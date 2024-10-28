"بعد اعتذار اللاعب".. محمد رمضان يعلن تخفيض عقوبة كهربا (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بـأعمال مدير الكرة، تخفيض العقوبة الموقعة على لاعب الفريق الأول محمود عبد المنعم كهربا، لما بدر منه عقب المباراة الأولى في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال رمضان في تصريحات، عبر قناة الأهلي: "كهربا أخطأ وحصل على عقابه، لا يوجد أي مبرر للحديث عن تفاصيل ما بدر من اللاعب ولكنني يمكن الحديث عن ما قام به في التدريبات عقب العودة".

وأضاف: "كهربا اعتذر لمارسيل كولر في التدريبات بوجود كل اللاعبين، أكد على ضرورة وجود بداية جديدة مع المدرب خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "اللاعب اعتذر وقال لي، لا أعرف كيف حدث ذلك، الأمر انتهى لأن النادي حصل على حقه بعد الخطأ الذي صدر من اللاعب، هل سأذبحه؟، واللاعب اعتذر للمدرب وسط زملائه والموضوع انتهى بشكل ودي ومميز وهذه هى التي نريدها داخل الفريق".

وواصل: "تعاطف اللاعبين مع كهربا أسعدني بدرجة كبيرة، تحدثوا معي بأن أقوم بمضاعفة العقوبة الموقعة على اللاعب ولكن لا يعود إلى مصر ولكنني أخبرتهم أن هذا قرار منتهي".

وأكمل: "ووعدت اللاعبين أنه في حال الفوز على الزمالك، سيتم تخفيض عقوبة كهربا إلى 500 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه والموضوع دار بيننا في شكل أسري وعائلي".

واختتم رمضان تصريحاته: "قرار مشاركة محمود كهربا في مباراة العين الإماراتي المقبلة، يعود إلى الرأي الفني للمدير الفني مارسيل كولر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

والجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد تم استبعاده من المشاركة في نهائي كأس السوبر، عقب ما بدر منه في مباراة نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.