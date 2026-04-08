أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 جنود في معارك جنوب لبنان.

ونشر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لائيد، صورة الجندي الإسرائيلي، معلقًا: "مساء حزين.. استشهد الرقيب توبال يوسف ليفشيتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط".

وأضاف لائيد، "هو مقاتل في كتيبة جولاني، أمس في لبنان. نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته في هذا المصاب".