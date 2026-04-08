كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل تواصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والنجم محمد صلاح قائد الفراعنة ولاعب ليفربول، وذلك للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة في المباريات.

كواليس مكالمة حسام حسن ومحمد صلاح

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن شدد على أهمية تواجد صلاح في المعسكر المقبل للمنتخب، مؤكداً أنه القائد الذي يعتمد عليه الجميع في المرحلة المقبلة خاصة مع اقتراب منافسات كأس العالم.

وأشار إلى أن المدير الفني طالب اللاعب بمواصلة مشواره بقوة مع ليفربول حتى اللحظات الأخيرة، مشيداً بما حققه من إنجازات استثنائية وأرقام قياسية مع الريدز، ومؤكداً أن المرور بفترات تراجع أمر طبيعي في مسيرة أي لاعب كبير إلا أن صلاح يمتلك من الإمكانيات الفنية والبدنية والشخصية ما يؤهله للعودة بشكل أقوى.

رحيل صلاح عن ليفربول

وفي سياق متصل، أعلن محمد صلاح رسميًا رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2025-2026 لينهي رحلة حافلة استمرت 9 سنوات داخل صفوف النادي الإنجليزي بعد اتفاق مشترك بين الطرفين.

مسيرة صلاح مع الريدز

ومنذ انضمامه قادماً من روما عام 2017 كان صلاح أحد أبرز ركائز الفريق تحت قيادة يورجن كلوب، إذ ساهم في حقبة ذهبية شهدت التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 واستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام نحو 30 عاماً، إلى جانب عدد من البطولات الأخرى.

وأنهى النجم المصري مسيرته مع ليفربول بعدما حصد 9 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

