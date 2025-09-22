فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر ثنائي مانشستر سيتي، دوناروما وهالاند، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.7 مليون جنيه إسترليني

جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

هانيس ديلكروا (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيفيرسون ليرما (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تيموثي كاستاني (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

فيديريكو كييزا (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أرمين بيتشي (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

دييجو ليون (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نيوكاسل) 6.9 مليون جنيه إسترليني

أليكس مورفي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريان ييتس (نوتنغهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 7.0 مليون جنيه إسترليني

جيمس وارد براوس (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني