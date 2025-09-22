مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي مانشستر سيتي

كتب : محمد القرش

01:30 م 22/09/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر ثنائي مانشستر سيتي، دوناروما وهالاند، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.7 مليون جنيه إسترليني

جيانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

هانيس ديلكروا (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيفيرسون ليرما (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تيموثي كاستاني (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

فيديريكو كييزا (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أرمين بيتشي (ليفربول) 3.9 مليون جنيه إسترليني

دييجو ليون (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نيوكاسل) 6.9 مليون جنيه إسترليني

أليكس مورفي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريان ييتس (نوتنغهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 7.0 مليون جنيه إسترليني

جيمس وارد براوس (وست هام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي هالاند دوناروما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة