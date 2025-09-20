تغيّر سعر 24 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

كتب - محمد القرش:

تغيّر سعر 24 لاعبا اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ماركوس سينيسي (بورنموث) 4.7 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.6 مليون جنيه إسترليني

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 6.7 مليون جنيه إسترليني

ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (ليفربول) 10.5 مليون جنيه إسترليني

كريستيان روميرو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كاي هافرتز (أرسنال) 7.3 مليون جنيه إسترليني

كيم جي سو (برينتفورد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

مايك تريسور (بيرنلي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ريس ويلش (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أداما تراوري (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

سام بيرام (ليدز) 3.9 مليون جنيه إسترليني

دان جيمس (ليدز) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (ليفربول) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس نونيس (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جايس فيتزجيرالد (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

بنيامين سيسكو (مانشستر يونايتد) 7.3 مليون جنيه إسترليني

لويس مايلي (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ويلي بولي (نوتنجهام فورست) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جو أندرسون (سندرلاند) 3.9 مليون جنيه إسترليني

تيموثي بيمبيلي (سندرلاند) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كيفن دانسو (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

آندي إيرفينج (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني