فانتازي.. ارتفاع لاعب ليفربول اليوم

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب ليفربول، كودي جاكبو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.4 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيفان مورجان (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

آرون رامسي (بيرنلي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

داريو إيسوجو (تشيلسي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ويل هيوز (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

مارتن شريف (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ريس ويليامز (ليفربول) 3.9 مليون جنيه

إسترليني إيدرسون (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ديان كولوسيفسكي (توتنهام) 6.4 مليون جنيه إسترليني

لوكا فوسكوفيتش (توتنهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

نايف أكرد (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كالوم مارشال (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لويس أورفورد (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جيدو رودريجيز (وست هام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أولي سكارليس (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

إنسو جونزاليس (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني