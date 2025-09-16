فانتازي.. تغيّر سعر 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تغيّر سعر 10 لاعبين اليوم الثلاثاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك جوهي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مالديني كاكوري (أرسنال) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماتس ويفر (برايتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماركوس إدواردز (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

خورخي كوينكا (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جيمس ترافورد (مانشستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماسون ماونت (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

هاريسون أشبي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني