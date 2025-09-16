مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

فانتازي.. تغيّر سعر 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

06:00 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تغيّر سعر 10 لاعبين اليوم الثلاثاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مارك جوهي (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مالديني كاكوري (أرسنال) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماتس ويفر (برايتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماركوس إدواردز (بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

كارلوس ألكاراز (إيفرتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

خورخي كوينكا (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (مانشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جيمس ترافورد (مانشستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ماسون ماونت (مانشستر يونايتد) 5.9 مليون جنيه إسترليني

هاريسون أشبي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
