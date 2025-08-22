يتوقع كشاف فانتازي الدوري الإنجليزي، أن يحقق أربعة لاعبين نجاحًا كبيرًا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

أولي واتكينز (أستون فيلا 9.0 مليون جنيه إسترليني)

على الرغم من عدم نجاح واتكينز في التسجيل في الجولة الأولى أمام نيوكاسل، إلا أن سيثق في فرصته في العودة إلى الهجوم عندما يسافر أستون فيلا لمواجهة برينتفورد في الجولة الثانية، خاصة وأن الأخير استقبل ثلاثة أهداف أمام نوتنجهام في الجولة الأولى، كما أنه أكثر فريق في الجولة الأولى استقبل فرصا خطيرة تجاه مرماه.

وحصل واتكينز على 10 فرص هجومية في مبارياته مع الفيلا خارج أرضه الموسم الماضي، سجل ستة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد من قبل.

ولدى أستون فيلا وواتكينز سلسلة مباريات جيدة حتى الجولة التاسعة، حيث لم يصنف أي خصم أعلى من ثلاثة في تصنيف صعوبة المباريات (FDR)، حيث تصنف صعوبة كل مباراة من واحد إلى خمسة، تمثل المباراة الأولى أسهل مباراة ممكنة، الخامسة أصعبها ويشمل ذلك مباراتين ضد الناديين الصاعدين سندرلاند وبيرنلي.

مارك كوكوريلا (تشيلسي 6.0 مليون جنيه إسترليني)

ولم يتمكن أي مدافع خلال الموسم الماضي بالبريميرليج من تسجل أهدافا أكثر من كوكوريلا لاعب تشيلسي، الذي سجل خمسة أهداف، كما أنه ظهر في الجولة الأولى من الموسم الحالي بقدرات هجومية مميزة ضد كريستال بالاس، حيث سدد مرتين على المرمى، وخلق فرصة ثمينة هذا منحه نقطتين إضافيتين.

وكان الإسباني رابع أكثر لاعبي تشيلسي تقدمًا في مركز الهجوم، حيث كان يظهر بانتظام في الثلث الهجومي، ولم يتفوق عليه سوى لاعبين اثنين في تشيلسي بلمسات في الثلث الأخير، حيث بلغ عددها 21 لمسة.

ويملك كوكوريلا مع تشيلسي فرصة قوية للحفاظ على نظافة شباكه أمام وست هام يونايتد في الجولة الثانية، تمكن فريق جراهام بوتر من تحقيق معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.56 فقط ضد سندرلاند في الجولة الأولى، بينما حافظ البلوز على نظافة شباكه في 14 مباراة خلال آخر 25 مباراة تنافسية وحصر بالاس في معدل أهداف متوقعة (xG) بلغ 0.66.

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي 5.6 مليون جنيه إسترليني)

ولفت تيجاني رايندرز لاعب مان سيتي الأنظار في الجولة الأولى ضد ولفرهامبتون، لينتقل إلى أكثر من 845 ألف مدير فانتازي وارتفع سعره بالفعل قبل الجولة الثانية، جمع رايندرز 10 نقاط في الجولة الأولى، حيث سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى وولفرهامبتون، قبل أن يصنع هدف إيرلينج هالاند (14.0 مليون جنيه إسترليني) في الشوط الثاني.

وهالاند فقط هو من سدد أكثر من رايندرز بثلاث تسديدات بين لاعبي السيتي، في حين خلق اللاعب الجديد فرصة واحدة وكان له عدد أكبر من اللمسات في الثلث الأخير، كان من المرجح أن يحصل على نقاط إضافية لولا بطاقته الصفراء التي حصل عليها.

ولا يزال أقل من 30% من مديري فانتازي يمتلكون رايندرز، قبل مواجهة الجولة الثانية على أرضهم مع توتنهام.

بافودى دياكيتي (بورنموث الإنجليزي 4.5 مليون جنيه إسترليني)

يستضيف بورنموث فريق وولفرهامبتون، الذي فشل في التسجيل في الجولة الأولى وما زال يعاني من خسارة ماتيوس كونيا (8.0 مليون جنيه إسترليني) لصالح مانشستر يونايتد، بعد انتهاء رحلتهم الصعبة إلى ليفربول، يستحق فريق بورنموث اهتمام مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنهم لن يواجهون أي من الفرق الستة الأولى في الموسم الماضي إلا في الجولة العاشرة.

وفي الموسم الماضي، كان قلبا دفاع بورنموث يحصدان بانتظام نقاط مساهمة دفاعية، في المباراة الافتتاحية ضد ليفربول، انتهى الأمر بدياكيتي بفارق نقطة واحدة فقط عن الحد الأقصى للعشر تشتيتات وصد، واعتراضات وتدخلات.

وكان يقدم دياكيتي بعض الخطورة التهديفية مع ناديه السابق ليل، سجل ستة أهداف في 33 مباراة لعبها كأساسي في مركز قلب الدفاع.