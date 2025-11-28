أبرز لاعبي فانتازي الجولة 13.. روجرز ودوكو وفان ديك تحت الأضواء

ينتظر عشاق فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز مباريات الجولة الـ13 بفارغ الصبر، حيث يقدم عدد من اللاعبين أداءً مميزًا ويشكلون خيارات مهمة للمدراء الذين يسعون لتعزيز تشكيلاتهم.

ويستعرض هذا التقرير أبرز اللاعبين المتوقع أن يكون لهم تأثير كبير خلال الجولة المقبلة، مع تحليل شامل لأدائهم وإحصاءاتهم في الموسم الحالي.

مورجان روجرز (أستون فيلا) - 6.9 مليون جنيه إسترليني

يواصل مورجان روجرز تقديم أداء هجومي ثابت، بعد أن سجل هدفين في مرمى ليدز في الجولة الثانية عشرة، رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف هجومية في آخر سبع مباريات. اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يمتلك أفضل رصيد من التسديدات على المرمى بين لاعبي أستون فيلا، مع ثلاث فرص خطيرة و11 فرصة تمثل المركز الثاني في الفريق بعد جون ماكجين.

ويتميز روجرز بتعدد مراكزه في اللعب كجناح أو لاعب وسط هجومي أو مهاجم ثانٍ، ما يجعله خيارًا مثاليًا وسط ازدحام جدول المباريات، وتبدو مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون، الذي لم يحقق أي فوز في 12 مباراة، فرصة ممتازة لتعزيز رصيده.

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) - 6.5 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من فشل دوكو في التسجيل خلال خسارة الفريق أمام نيوكاسل، إلا أن الجناح البلجيكي يواصل تقديم أداء مميزًا، إذ صنع 27 فرصة لزملائه هذا الموسم، منها ست فرص محققة للتسجيل، كما يحتل المركز الرابع بين جميع لاعبي الدوري من حيث اللمسات في منطقة جزاء المنافس، مع معدل دقائق لكل فرصة يبلغ 26 دقيقة.

دوكو يعتبر من أهم لاعبي مانشستر سيتي في صناعة الفرص والتسديد على المرمى، ويظل خيارًا قويًا للمدراء الباحثين عن لاعب هجومي ثابت الأداء في فانتازي.

كيفن شايد (برينتفورد) - 7 مليون جنيه إسترليني

يواصل شايد تقديم موسم قوي، مسجلًا خمسة أهداف هجومية، منها ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان خلال آخر سبع جولات، اللاعب يتميز بعدد لمسات مرتفع داخل منطقة الجزاء (50 لمسة) وسدد معظم تسديداته الـ19 من داخل المنطقة، ما يجعله ثاني أفضل لاعبي برينتفورد بعد إيجور تياجو من حيث الفعالية الهجومية.

ومع مواجهة بيرنلي المقبلة، الذي يعاني خارج أرضه ويستقبل أهدافًا بسهولة، يمثل شايد خيارًا واعدًا لتعزيز تشكيلة أي مدرب فانتازي.

فيرجيل فان ديك (ليفربول) - 6 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من تراجع ليفربول هذا الموسم وخسارته ست مباريات من آخر سبع، يظل فيرجيل فان ديك عنصرًا أساسيًا في الدفاع، محتلاً المركز الثاني بين مدافعي فانتازي من حيث المساهمات الدفاعية، قلب الدفاع الهولندي يظل تهديدًا دائمًا في الكرات الثابتة والكرات العالية، ما يجعله لاعبًا مهمًا لتسجيل النقاط من الشباك النظيفة.

وفي ظل مواجهة ليفربول المقبلة ضد وست هام، الذي يعاني في التسديدات والكرات الرأسية، تتوافر فرص لفان ديك لتعزيز نقاطه الهجومية.