فانتازي.. تغيّر أسعار 17 لاعبا قبل الجولة الثانية عشر

تغيّر سعر 17 لاعبا اليوم في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تستمر أسعار اللاعبين في الارتفاع أو الانخفاض يوميًا بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني، وذلك وفقًا لأدائهم في الجولات الماضية ونسب البيع والشراء لكل لاعب.

ويستعرض لكم موقع "مصراوي" التغييرات الرسمية في أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ليوم السبت 22 نوفمبر 2025، بحسب تحديثات الموقع الرسمي للعبة:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيجور تياجو (برينتفورد) 6.4 مليون جنيه إسترليني

يانكوبا مينتيه (برايتون) 6.1 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6 مليون جنيه إسترليني

ريان شرقي (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

برايان مبيومو (مانشستر يونايتد) 8.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيكتور جيوكيريس (أرسنال) 8.8 مليون جنيه إسترليني

جابرييل (أرسنال) 6.5 مليون جنيه إسترليني

كاورو ميتوما (برايتون) 6.1 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 8 مليون جنيه إسترليني

جاك جريليش (إيفرتون) 6.7 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

فابيان شار (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

دان ندوي (نوتنغهام فورست) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ماتز سيلز ( نوتنغهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.6 مليون جنيه إسترليني

تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني