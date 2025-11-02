فانتازي.. انخفاض سعر 15 لاعبا بالجولة العاشرة

انخفض سعر 15 لاعبا اليوم الأحد، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بيدرو نيتو (تشيلسي) 7.1 مليون جنيه إسترليني

برونو جيماريش (نيوكاسل) 6.6 مليون جنيه إسترليني

نوردي موكيلي (سندرلاند) 4.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماكس دومان (أرسنال) 4.3 مليون جنيه إسترليني

مارتن أوديجارد (أرسنال) 7.8 مليون جنيه إسترليني

بنيامين وايت (أرسنال) 5.3 مليون جنيه إسترليني

أمين عدلي (بورنموث) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ماكسيم دي كويبر (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جويل فيلتمان (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إميل سميث رو (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

هاري ويلسون (فولهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني

باسكال سترويك (ليدز) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ميلوس كيركيز (ليفربول) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ريس ويليامز (ليفربول) 3.8 مليون جنيه إسترليني

ناثان آكي (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ألتاي بايندير (مانشستر يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

بلوندي نا نوكيو (سندرلاند) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كايل ووكر بيترز (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني